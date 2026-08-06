Kırgızistan'da yaşayan 42 yaşındaki bir erkek hasta, yaklaşık bir yıl önce demir eksikliği anemisi şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Ancak gerekli tetkik ve tahlilleri ertelemesi nedeniyle hastalığa erken dönemde tanı konulamadı.

Aradan geçen yaklaşık altı ayın ardından karın ağrısı şikâyetiyle yeniden sağlık kuruluşuna başvuran hasta, apandisit ön tanısıyla ameliyata alındı. Gerçekleştirilen apendektomi operasyonuna rağmen şikâyetlerinin devam etmesi üzerine birkaç ay sonra yeniden hastaneye müracaat eden hastaya bu kez kolonoskopi yapıldı.

Yapılan incelemelerde hastanın sağ kolonunda kanser tespit edilirken, tümörün bağırsakta tıkanıklığa (kolon obstrüksiyonu) neden olduğu belirlendi. İleri tedavi amacıyla Türkiye'ye gelen hasta, Kahramanmaraş'ta hizmet veren HG Hospital'e başvurdu.

Kapalı Yöntemle Başarılı Ameliyat

HG Hospital Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu tarafından değerlendirilen hasta için kapsamlı bir tedavi planı oluşturuldu. Yapılan tetkiklerin ardından bağırsak tıkanıklığına neden olan tümörün çıkarılması amacıyla kapalı (laparoskopik) yöntemle sağ hemikolektomi ameliyatı gerçekleştirildi.

Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecinin yakından takip edildiği bildirildi. Hastanın ameliyat sonrası toparlanmasının ardından HG Hospital Onkoloji Bölümü tarafından yeniden değerlendirilerek kemoterapi tedavisinin planlanacağı öğrenildi.

Uzmanlardan Erken Tanı Uyarısı

Uzmanlar, demir eksikliği anemisi, uzun süren karın ağrısı, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, açıklanamayan kilo kaybı ve dışkıda kan görülmesi gibi belirtilerin kolon kanserinin erken işaretleri arasında yer alabileceğine dikkat çekti.

Bu tür şikâyetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, erken tanının tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına işaret ederek, özellikle risk grubundaki bireylerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini ifade etti.