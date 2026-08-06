Kahramanmaraş'ta depremin ardından hız kesmeden devam eden yeniden yapılandırma ve inşaat çalışmaları, beraberinde bazı çevresel ve sağlık sorunlarını getiriyor. İnşaat sahalarından ve hafriyatlardan yayılan yoğun toz bulutları, özellikle rüzgârlı havalarda günlük yaşamı olumsuz etkilerken göz sağlığını da ciddi şekilde tehdit etmeye başladı.

Göz Sağlığında "Toz" Tehlikesi: Tahrişten Kornea Yaralanmalarına

Havadaki yoğun toz parçacıkları; gözlerde yanma, batma, kızarıklık, tahriş ve ileri düzeyde kornea yaralanmalarına kadar uzanan pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor.

Özel Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muharrem Gökhan Yüzbaşı, artan inşaat faaliyetlerinin yarattığı toz yoğunluğunun göz sağlığı üzerindeki risklerine dikkat çekerek şu önemli uyarılarda bulundu:

Kontakt Lens Kullanıcıları Dikkat: Tozlu havalarda dışarı çıkmak zorunda kalan kontakt lens kullanan bireylerin çok daha temkinli olması gerekiyor. Havada uçuşan tozlar lens yüzeyine yapışarak şiddetli alerjik reaksiyonlara ve ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Kızılay'dan Kahramanmaraşlı Vatandaşlara “Bir Kan, Üç Can” Çağrısı! İçeriği Görüntüle

Çocuklarda Ovuşturma Riskine Karşı Uyarı: Gözüne toz kaçan çocukların refleksen gözlerini sıkça ovuşturması, kornea tabakasında kalıcı hasar ve enfeksiyon riskini katbekat artırıyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda gözün ovuşturulmamasını, bol su veya suni gözyaşı damlalarıyla yıkanmasını tavsiye ediyor.

Yeniden yapılanma sürecinde hem yetişkinlerin hem de çocukların göz sağlığını korumak adına tozlu ortamlarda mümkün olduğunca koruyucu gözlük kullanılması ve hijyene özen gösterilmesi büyük önem taşıyor.