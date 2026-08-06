Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) destekleriyle hayata geçirilen 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen dev organizasyonun üçüncü etabı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

UNESCO Mirasından Başkonuş Yaylası'na Pedal Çevirdiler

Organizasyonun üçüncü etabında, dünyaca ünlü UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan tarihi Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'nden verilen startla heyecan başladı. 31 farklı ülkeden gelen 135 elit sporcu, tarihi atmosferden ayrılarak 122 kilometrelik zorlu ve parkurda Başkonuş Yaylası'na ulaşmak için ter döktü.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, yarışın startının Eshab-ı Kehf Külliyesi'nden verilmesinin ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtılmasına çok büyük katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Üçüncü Etabın Kürsüsü

Zorlu tırmanışların ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı 122 kilometrelik üçüncü etabın sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

🥇 Birinci: Abner Santiago Umba Lopez (İtalya)

🥈 İkinci: Benjamin Prades Reverter (Japonya)

🥉 Üçüncü: Kyrylo Tsarenko (İtalya)

Yarışın ardından düzenlenen törende, etapta dereceye giren başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

Final Yarın Gerçekleştirilecek

Uluslararası alanda Kahramanmaraş'ın tanıtımına ve spor turizmine büyük katkı sunan 3. Uluslararası Kahramanmaraş Bisiklet Yarışı, yarın koşulacak olan Yeşilgöz-KAFUM etabının ardından tamamlanarak sona erecek.