Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür, sanat ve eğlenceyi bir araya getiren Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaş grubuna hitap eden zkinlikleriyle coşkusunu artırarak sürdürüyor. Şehrin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen fuar, "Ailecek Fuardayız" temasıyla bu kez Türk rock müziğinin güçlü temsilcilerini müzikseverlerle buluşturuyor.

Zakkum Sevilen Şarkılarını Kahramanmaraş İçin Söyleyecek

Geleneksel değerler ile modern etkinlik anlayışını harmanlayan fuar kapsamında, 7 Ağustos Cuma akşamı Türk rock müziğinin en çok dinlenen gruplarından Zakkum sahne alacak.

Duygusal şarkıları, dillerden düşmeyen hit parçaları ve kendine hayran bırakan sahne performansıyla geniş bir kitleye hitap eden grup, en sevilen eserlerini Kahramanmaraşlı hayranlarıyla birlikte seslendirecek. Konserde müzikseverler grubun unutulmaz şarkıları olan “Anason”, “Ben Ne Yangınlar Gördüm”, “Dile Kolay Kalbe Değil”, “Acıta Acıta” ve daha birçok eserine hep bir ağızdan eşlik edecek.

Konser Ücretsiz Olarak Gerçekleştirilecek

KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Zakkum konseri saat 21.30'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin yanı sıra bu büyük konserin de ücretsiz olarak düzenleneceği belirtilerek, tüm vatandaşlar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşamak üzere fuar alanına davet edildi.