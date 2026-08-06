Dulkadiroğlu’nda Ulaşım Ağı Güçleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yer alan ve çok sayıda mahallenin kullandığı Maksutuşağı Grup Yolu, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından modern haliyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toplam 45 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde yıllardır dar yapısı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanan güzergâh, daha güvenli ve konforlu bir ulaşım standardına kavuştu.

5 Kilometrelik Yol Baştan Sona Yenilendi

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Maksutuşağı, Halkaçayırı, Abbaslar, Arslanbey ve Alibeyuşağı mahallelerinin kullandığı 5 kilometrelik grup yolu tamamen yenilendi.

Yol genişletme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilirken, son aşamada yol çizgileri, trafik levhaları ve güvenlik ekipmanları da tamamlanarak güzergâh trafiğe açıldı.

Yolun Genişliği 6 Metreden 12 Metreye Çıkarıldı

Projenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise yolun fiziki kapasitesinin artırılması oldu.

Daha önce 6 metre genişliğinde olan yol, yapılan çalışmalarla 12 metreye çıkarıldı. Böylece karşılıklı araç geçişlerinde yaşanan sorunlar ortadan kalkarken, özellikle ağır tonajlı araçlar ve tarım araçları için daha güvenli bir ulaşım imkânı sağlandı.

Gaziantep Bağlantısı Daha Güvenli Hale Geldi

Maksutuşağı Grup Yolu, Dulkadiroğlu kırsalındaki birçok mahallenin Kahramanmaraş–Gaziantep Karayolu'na ulaşımını sağlayan önemli güzergâhlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tamamlanan yatırımla birlikte vatandaşların eğitim, sağlık, ticaret ve günlük ulaşım ihtiyaçlarını daha kısa sürede ve daha güvenli şekilde karşılaması hedefleniyor. Özellikle yaz aylarında nüfusu artan kırsal mahallelerde ulaşım konforunun önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Muhtar İkizer: "Bölgemizin Ulaşımı Büyük Ölçüde Rahatladı"

Maksutuşağı Mahalle Muhtarı Mustafa İkizer, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

İkizer, grup yolunun yalnızca kendi mahalleleri için değil, çevredeki birçok yerleşim yeri açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, daha önce yolun dar olması nedeniyle iki aracın yan yana geçmekte zorlandığını söyledi.

Yolun önce genişletildiğini, ardından sıcak asfaltla kaplandığını ve son olarak trafik güvenliğini artıran çalışmaların tamamlandığını ifade eden İkizer, yatırımın bölge halkının yaşamını kolaylaştırdığını vurguladı.

Yaz aylarında yurt dışından gelen vatandaşların da yeni yolu beğendiğini belirten İkizer, yapılan hizmet dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Kırsal Ulaşımda Yatırımlar Sürecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Maksutuşağı Grup Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte Dulkadiroğlu kırsalındaki ulaşım standardı yükselirken, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine de önemli katkı sağlanması hedefleniyor.