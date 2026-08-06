Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Şahin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulan kanun teklifini de değerlendirerek, sürecin büyük bir hassasiyet ve çok yönlü bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

Canlı yayında, "Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca güvenlik eksenli bir yaklaşım olmadığını, aynı zamanda toplumsal huzur, birlik ve beraberliği güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir vizyon olduğunu dile getiren Şahin, Meclis gündemindeki düzenlemelerin de bu hedef doğrultusunda titizlikle ele alındığını belirtti.

Türkiye'nin huzur ve güven ortamının korunmasının, kalkınma ve istikrarın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Şahin, ortak hedefin daha güçlü, daha müreffeh ve geleceğe güvenle bakan bir Türkiye olduğunu ifade etti.

TRT Haber ekranlarında gerçekleştirilen programda, gündemin öne çıkan başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Şahin, kamuoyunun yakından takip ettiği sürece dair görüşlerini paylaşırken, Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaların ülkenin geleceği açısından önemli bir sorumluluk bilinciyle sürdürüldüğünü belirtti.