Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla başlattığı şehir tarihinin en büyük asfalt seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. Merkez ile kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen yatırımlardan en fazla pay alan ilçelerden biri olan Pazarcık'ta yollar yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

4 Mahallede Tamamlandı, 2 Mahallede Çalışmalar Devam Ediyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Pazarcık'ta etaplar halinde sürdürülen çalışmalar kapsamında zamanla yıpranan ve bozulan güzergâhlar modern standartlara ulaştırılıyor.

Tamamlanan Mahalleler: Yürütülen yoğun tempo neticesinde Menderes, 15 Temmuz, Çamlıtepe ve Ahmet Bozdağ mahallelerinde sıcak asfalt serim işlemleri başarıyla tamamlanarak yollar vatandaşların hizmetine açıldı.

Devam Eden Mahalleler: Ekiplerin mesaisini aralıksız sürdürdüğü Cengiz Topel ve Nurettin Ademoğlu mahallelerinde ise sıcak asfalt serim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Pazarcık'a Toplam 38 Bin Ton Sıcak Asfalt

İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen projeler sayesinde ana ulaşım arterleri modern ve uzun ömürlü bir yapıya kavuştu. Özellikle yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergâhlarda yapılan bu yatırımlar sayesinde sürücüler daha rahat, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkânına kavuşurken, Büyükşehir Belediyesinin asfalt seferberliği kapsamında Pazarcık ilçe merkezine bugüne kadar 38 bin ton sıcak asfalt kazandırılmış oldu.