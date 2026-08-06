Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde 20 yıl sonra yeniden şehre kazandırılan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin sosyal ve ekonomik hayatına damga vurmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana her gün binlerce vatandaşı ağırlayan fuar, sunduğu zengin etkinliklerin yanı sıra şehir ekonomisine ve esnafa sunduğu katkıyla dikkat çekiyor.

KAFUM Fuar Alanı'nda Ticaret Canlandı

KAFUM Fuar Alanı'nda kurulan stantlarda yöresel ürünlerden el emeği hediyelik eşyalara, giyimden gıda ürünlerine kadar pek çok sektörden işletme ziyaretçilerle buluşuyor. Gün boyu süren yoğun ilgi, özellikle akşam saatlerinde düzenlenen konserler, çocuk aktiviteleri ve kültürel etkinliklerle doruk noktasına ulaşıyor. Etkinlikler öncesi ve sonrasında stantlarda yaşanan insan hareketliliği, birçok işletmenin beklentilerinin üzerinde satış rakamlarına ulaşmasını sağladı.

Esnaftan Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nın ilk 5 günlük sürecinden son derece memnun olduklarını belirten esnaflar, organizasyonun kendilerine adeta "can suyu" olduğunu ifade etti:

Tuba Pehlivanoğlulları: "Ağustos Fuarı bizim için çok güzel geçiyor. Vatandaşların da katılımı çok güzel, konser günlerinde daha verimli işler yapıyoruz. Fuarımız biz esnaflar için bence can suyu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim."

Soner Adıyaman: "Fuara çok güzel ilgi ve alaka var. Ticari anlamda verimli alışveriş imkânları var ve bu durum biz esnafları çok sevindiriyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

Yaren Erken: "Geleneksel Ağustos Fuarı’nın tekrar açılmasından bu yana her sene bu alandayız. Yine her zamanki gibi canlı ve hareketli. Fuar alanında yaşanan ekonomik hareketlilik bizlere çok iyi geldi, satışlarımız da beklediğimizin çok üstünde gidiyor."

Muhammet Bekiroğlu: "Fuar organizasyonu esnaflar için bir canlılık oluyor. Fuarda fiyatlar biraz daha düşük olduğu için vatandaşlarımız burada daha çok alışveriş yapıyor. 5 gün geride kaldı ve hareketli ve canlı bir fuar yaşıyoruz. Bu sene geçen seneden daha canlı bir fuar oluyor."

Merve Gizem Kalkan: "Fuar sayesinde yeni müşterilere ulaşıyoruz. Köyümüzden hasat ettiğimiz incirleri satıyoruz ve vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor. Satışlarımız şu an için çok iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Şehir Ekonomisine ve Yerel Ticarete Güçlü İvme

Sadece bir eğlence veya kültür buluşması olmanın ötesinde, Kahramanmaraş'ın marka değerini güçlendiren ve yerel ticareti canlandıran Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, şehir dışından ve içinden gelen ziyaretçilerle ekonomiye can suyu olmaya devam ediyor.