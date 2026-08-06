Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nda Müzik Coşkusu Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

KAFUM Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen konser programında Kahramanmaraş'ın sevilen sanatçıları Haktan Yavuz ve Yener Bulut sahne alarak müzikseverlerle buluştu.

Haktan Yavuz Rock Şarkılarıyla Coşturdu

Konser programının ilk bölümünde saat 20.00'de sahneye çıkan Haktan Yavuz, Türk rock müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Hareketli parçalarla fuar alanındaki coşkuyu artıran sanatçı, performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Yener Bulut'tan Türkü Ziyafeti

Saat 21.30'da sahne alan Yener Bulut ise birbirinden değerli türküleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken, fuar alanı adeta dev bir koro haline geldi.

KAFUM'da Renkli Görüntüler Oluştu

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konser boyunca KAFUM Fuar Alanı renkli görüntülere sahne oldu. Aileleri ve arkadaşlarıyla fuara gelen ziyaretçiler, hem konserlerin hem de fuar atmosferinin tadını çıkararak keyifli bir akşam geçirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yeniden şehre kazandırdığı Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, konserlerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, kültürel programlar, yöresel ürün stantları ve çeşitli gösterilerle ağustos ayı boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.