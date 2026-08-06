Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen trajik silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen aileler, yaşadıkları derin acının paylaşıldığını ve taleplerinin yakından dinlendiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Hepimizi Tek Tek Dinledi"

Saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin oldukça verimli ve anlamlı geçtiğini ifade etti.

Vali, belediye başkanları ve milletvekillerinin de eşlik ettiği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailelerin her biriyle ayrı ayrı ilgilendiğini belirten Ramazan Kara, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle Külliye'ye gittik. Cumhurbaşkanımız yaşadığımız acıyı paylaştı, hepimizi tek tek dinledi, taleplerimizi not aldı. Eşim Ayla Kara'ya şehitlik verilmişti. Öğrencilerimizin ailelerinin de bu yönde talepleri vardı. Ayrıca şehitlerimizin isimlerinin yaşatılması konusunda isteklerimizi ilettik. Cumhurbaşkanımız görüşme boyunca bizimle duygulandı. Görüşmenin sonunda da taleplerimizin yerine getirilmesi için talimat verdi. Verimli ve anlamlı bir görüşme oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."

"Bu Acı Sadece Bizim Değil, Bütün Türkiye'nin Acısı Oldu"

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Almina Ağaoğlu’nun annesi Gülden Ağaoğlu da Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki evlat kabri ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Görüşme boyunca son derece duygusal anlar yaşandığını dile getiren Gülden Ağaoğlu, devletin tüm kademelerinin ilk günden bu yana yanlarında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bizimle ayrı ayrı ilgilendi. Taleplerimizi dinledi, çocuklarımızın hatırasını yaşatmak adına neler yapılabileceğini konuştuk. Bu acı sadece bizim ailelerimizin değil, bütün Türkiye'nin acısı oldu. Cumhurbaşkanımız da bu olaydan en az bizim kadar etkilendi. Süreç boyunca devletimiz, bakanlarımız, valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimiz yanımızdaydı. Cumhurbaşkanımız da gereken ne varsa yapılması konusunda talimat verdi."