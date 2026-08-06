Bosna-Hersek'in tarihi Srebrenitsa şehrinden hareket eden ve uluslararası dayanışmayı simgeleyen "Filistin Konvoyu", Kahramanmaraş'ta düzenlenen anlamlı bir programla ağırlandı.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 300 aktivistin yer aldığı konvoy için Kahramanmaraş-Adana kara yolunda karşılama töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla konvoyu coşkuyla karşıladı.

Abdulhamid Han Camisi'nde Dualar Edildi

Karşılama töreninin ardından şehir turu atan konvoy, kentin simge yapı közülünden biri olan Abdulhamid Han Camisi'ne geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği alanda; "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin" ve"Sessiz kalma, zulme ortak olma" sloganları atıldı.

Aktivistler ve vatandaşlar öğle namazını bu camide kıldı. Namazın ardından Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güler, Filistin'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşamını yitiren mazlumlar için dua etti.

"Filistin'in Sesini Duyurmayı Amaçlıyoruz"

Programda katılımcılara hitap eden ÖNDER Kahramanmaraş İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ali Sarıkaya, kilometrelerce yol katederek Filistin halkının haklı sesini tüm dünyaya duyurmayı amaçlayan konvoyu kentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gazze'de yaşananların tüm insanlığın ortak vicdanını ilgilendirdiğini vurgulayan Sarıkaya, konvoyun adalet ve dayanışma çağrısını temsil ettiğini ifade etti.

Filistin Konvoyu Koordinatörü Cengiz Aslan ise İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek vermek amacıyla bu yola çıktıklarını belirtti. Aslan, temel amaçlarının Gazze'de yaşanan büyük insani dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları uluslararası kamuoyunun gündeminde sürekli tutmak olduğunu vurguladı. Konvoyun güzergâhının sonunda Filistin'de son bulmasının hedeflendiğini aktaran Aslan, bölgede kalıcı barışın sağlanmasını ve insanların insani koşullarda normal yaşamlarına dönebilmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Kahramanmaraş'taki programın tamamlanmasının ardından "Filistin Konvoyu", bir sonraki durakları olan Gaziantep'e doğru hareket etti.