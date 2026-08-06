Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir trafik akışına kavuşması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu ilçesi Gazi Paşa Mahallesi'nde yer alan Gazneliler Caddesi modern bir görünüme kavuşuyor.

Altyapıdan Üstyapıya Kapsamlı Yenileme

Bölgedeki ulaşım standardını en üst seviyeye taşımak için titizlikle yürütülen projede adeta köklü bir dönüşüme imza atıldı. 1 kilometre uzunluğundaki stratejik arterde gerçekleştirilen çalışmalar aşama aşama tamamlandı:

Altyapı Baştan Yaratıldı: Bölgenin uzun yıllar sorunsuz hizmet alabilmesi için içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları tamamen yenilendi.

Modern Yürüyüş Yolları ve Kavşaklar: Birinci kat asfalt seriminin ardından, trafik akışını düzenleyecek kavşak düzenlemeleri yapıldı. Ayrıca mineral yüzeyli dekoratif taşlarla yayalar için modern ve güvenli yürüyüş güzergâhları oluşturuldu.

Son Kat Asfaltla Yol Standartları Zirveye Çıkıyor

Kapsamlı yenileme çalışmalarının son aşamasına geçilen Gazneliler Caddesi'nde, yolun dayanıklılığını artıracak ve uzun yıllar bozulmadan hizmet vermesini sağlayacak ikinci ve son kat asfalt uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü bu son etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte cadde; estetik görünümü, yüksek dayanımlı asfalt kaplaması ve güvenli yaya yollarıyla Kahramanmaraş trafiğine konfor katmaya devam edecek.