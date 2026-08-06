Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’yu ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, şehir genelindeki tarihi vakıf eserlerinin korunması, restorasyon süreçleri ve geleceğe taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Ziyarette, Kahramanmaraş’ın zengin tarihi mirasını oluşturan vakıf eserlerinin aslına uygun şekilde restore edilmesi, kullanım ömrünün uzatılması ve kültürel değerlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen projeler değerlendirildi. Devam eden restorasyon çalışmalarının mevcut durumu gözden geçirilirken, planlama aşamasındaki yeni projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

“Kahramanmaraş’ın Tarihi Kimliğine Önem Veriyoruz”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz kapsamında Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu’yu ziyaret etti. Kahramanmaraş'ımızın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası korumak, gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarmak en önemli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ımızda yürüttüğümüz yeniden inşa ve ihya sürecinde, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması en önemli önceliklerimizden biri oldu. Şehrimizin hafızasını oluşturan vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması, sadece yapıların onarılması değil, aynı zamanda köklü medeniyet mirasımızın gelecek nesillere aktarılması açısından da büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş, binlerce yıllık geçmişiyle önemli bir medeniyet şehridir. Bu kadim mirası korumak ve geleceğe taşımak için tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Şehrimizin tarihi kimliğini güçlendirecek her projeyi yakından takip ediyor, Kahramanmaraş'ımızın kültürel mirasına sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve yakın ilgileri dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya teşekkür ediyorum” dedi.