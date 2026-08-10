UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, Çekya ekibi Hradec Kralove'yi kendi sahasında konuk ediyor. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanarak tur için büyük bir avantaj elde eden siyah-beyazlılar, taraftarının desteğiyle play-off biletini cebine koymak istiyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maçın tüm detayları netleşti.

Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Kritik UEFA Avrupa Ligi rövanş müsabakası 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Hangi Kanalda?

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler yayıncı kanal bilgilerini araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki Beşiktaş - Hradec Kralove maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Turu Geçmesi Halindeki Muhtemel Rakibi

Siyah-beyazlı temsilcimiz, Hradec Kralove engelini aşması durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin bu turda elenmesi durumunda ise Avrupa macerası bitmeyecek; yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesinin galibi ile devam edecek.