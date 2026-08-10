UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında katılma mücadelesi veren Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk oluyor. Kadıköy'deki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda da turu getirecek skorla adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

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Sturm Graz - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Kritik UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş müsabakası yarın (11 Ağustos Salı) oynanacak. Avusturya'nın Graz şehrindeki Liebenau Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

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Fenerbahçe'nin Tur Senaryoları

İlk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe'ye tur için şu sonuçlar yeterli olacak:

  • Her türlü galibiyet ve beraberlik tur için yeterli olacak.

  • Sarı-lacivertlilerin 1 farkla mağlup olması durumunda bile turu geçen taraf Fenerbahçe olacak.

  • Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti halinde eşleşme uzatmalara gidecek.

  • Sturm Graz'ın 2'nin üzerindeki farklı galibiyetlerinde ise Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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Takım Son Durumu ve Eksikler

Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde, turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde rövanş maçında forma giyemeyecek.