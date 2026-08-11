UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.
Fabio Ingolitsch’in çalıştırdığı Avusturya ekibi Sturm Graz ile İsmail Kartal yönetmendeki temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in düdük çaldığı müsabakada Merkur Arena’da karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
FENERBAHÇE TEK GOLLE TURLADI
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına 0-0 beraberlikle gidildi.
Mücadelenin 65. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 66. dakikada ağları havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.
FENERBAHÇE PLAY-OFF'TA
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı da 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ
Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Anderson Talisca, yeni sezona yaptığı başlangıçla dikkat çekti.
32 yaşındaki oyuncu, sezonun başında sarı-lacivertlilerin çıktığı 4 maçta da gol sevinci yaşadı.