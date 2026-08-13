Galatasaray - Çorum FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu büyük bir heyecanla açılıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk hafta mücadelesinde kendi evinde Arca Çorum FK'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırdığı "Galatasaray - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı netleşti.

RAMS Park'ta Sezonun Açılış Düdüğü

Galatasaray ile Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 1. hafta karşılaşması 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliğinde gerçekleşecek olan mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyen taraftarlar için mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun açılış maçında iki takımın sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağı ve yeni transferlerin performansı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.