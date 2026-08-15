Süper Lig’de 2026-2027 sezonu resmen başladı.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa ile Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, hakem Gürcan Hasova’nın düdük çaldığı maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı.

Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

EŞİTLİK BOZULMADI

Trabzonspor'un golünü, 43. dakikada Noah Saviolo kaydetti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa, 56. dakikada Adrian Benedyczak'ın penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

1'ER PUANLA BAŞLADILAR

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sezona 1'er puanla başladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.