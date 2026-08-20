Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 3. hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak açılış mücadelesiyle başlayacak ve hafta sonu birbirinden çekişmeli maçlarla sürecek.
Açılış Maçı İstanbul'da
Haftanın açılış mücadelesinde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahasında Bursaspor'u konuk edecek. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma yarın saat 21.30'da başlayacak.
3. Hafta Maç Programı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 3. haftanın tam programı şu şekilde:
21 Ağustos Cuma:
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21.30 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Bursaspor (Yusuf Ziya Öniş)
22 Ağustos Cumartesi:
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19.00 | Alagöz Holding Iğdır FK - Metro Holding Kayserispor (Aktepe)
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19.00 | Eminevim Ümraniyespor - Turka Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
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21.30 | Bodrum FK - Muğlaspor (Bodrum İlçe)
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21.30 | Antalyaspor - Orfa Yapı Pendikspor (Antalya)
23 Ağustos Pazar:
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17.00 | Bandırmaspor - Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
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19.00 | Boluspor - Mardin 1969 Spor (Bolu Atatürk)
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21.30 | Vanspor FK - İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
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21.30 | SMS Grup Sarıyer - Batman Petrolspor (Yusuf Ziya Öniş)
24 Ağustos Pazartesi:
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21.30 | Ekenler Beton Sivasspor - Manisa FK (4 Eylül)