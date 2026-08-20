Galatasaray: Sezonun ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Cimbom, Erzurum deplasmanından 3 puanla dönerek sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Erzurumspor FK: Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, taraftarı önünde puan ya da puanlarla tanışmak için sahaya çıkacak.