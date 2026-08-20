Trendyol Süper Lig'de 2. hafta heyecanı, Erzurum'da oynanacak dev karşılaşmayla başlıyor. Sezonun ilk haftasında istediklerini bulamayan iki ekip, Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.
Erzurumspor FK - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Mücadele, 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Erzurumspor FK - Galatasaray karşılaşması beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Takımların Son Durumu ve İlk Hafta Sonuçları
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Galatasaray: Sezonun ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılıların iki golünü de Victor Osimhen kaydetti. Cimbom, Erzurum deplasmanından 3 puanla dönerek sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
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Erzurumspor FK: Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, taraftarı önünde puan ya da puanlarla tanışmak için sahaya çıkacak.
Muhtemel 11'ler
Karşılaşma öncesinde basına yansıyan muhtemel kadrolar şu şekilde:
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Erzurumspor FK: M. Orbanić, F. Ebosele, A. Gerxhaliu, Yakup, N. Mujakić, B. Baiye, Fernando, M. Rodríguez, Mustafa, Eren, G. Kerk.
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Galatasaray: Uğurcan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sané, Victor Osimhen.