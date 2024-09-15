Öğrencilerin, beslenme ve uyku düzenlerinin dikkatli şekilde takip edilmesinin faydalı olacağını, yaz tatili dönüşünde öğrencilerin okula yeniden adapte olabilmeleri için ailelere büyük görev düştüğünü anlatan Aliyev, "Ailelere vurgulamak istediğim şeylerden birincisi; sağlıklı çocuk kontrollerinin devamını sağlamak. Poliklinikte, okul başarısı ya da okul uyumuyla ilgili sıkıntı yaşayan çocuklarda çok sık vitamin eksikliği, kansızlık görüyoruz. İkincisi de ekran kısıtlaması çok çok önemli; internet erişimi olan cihazlardan çocukları olabildiğince uzak tutmak. İnternet erişimi olan cihazlar, çocukların kendi iradeleriyle kontrol edebilecekleri, doğruyu, yanlışı ayırt edebilecekleri platformlar olmuyor." diye konuştu.

"Ekranlar gerçekten ciddi bağımlılık potansiyeli olan platformlar. Çocuklarda önemli boyutta sinir krizi, davranış sorunları varsa kesinlikle çocuk psikiyatri uzmanına başvurulması gerekiyor. O noktaya gelmeden önce de önlem almak gerekiyor. Herkesin bunu normalleştirmiş olması, zararı olmadığı anlamına gelmiyor. Artık bazı ülkeler, bunun ciddi olarak zararlarının farkında ve bu konuda yasalar çıkarıyor. Yakın zamanda ülkemizde de bazı online oyunlar yasaklandı. Eminim bu konuda daha atılımlar yapılacaktır. Ancak bunları beklemeden kendimiz, çocuklarımızı ekran konusunda denetlemeli ve sıkı takip altında tutmalıyız."

Editör: Yunus Firdevsoğlu