Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle birlikte, hafta sonu itibarıyla birçok bölgede mevsim normallerinin altına inilmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Düşüyor

Yeni haftada Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, Marmara dışındaki tüm bölgelerde yağışlı sistemin etkili olacağı tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağışların ağırlıklı olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların cuma gününden sonra hızla azalacağı, hafta sonu ise iç ve doğu bölgelerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği öngörülüyor. Bu nedenle Meteoroloji, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Hafta Sonuna Kar Sürprizi

İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların kar ve yer yer yoğun kar biçiminde etkili olacağı bildirildi. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Tahminlere göre hafta sonu sıcaklıklar; Ankara’da 3, İstanbul’da 7, Samsun’da 8, İzmir’de 10, Antalya’da 17, Mersin’de 14, Diyarbakır’da 5 ve Erzurum’da -6 dereceye kadar düşecek. Yetkililer, özellikle kar yağışı beklenen bölgelerde sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.