Cuma Gününün Faziletleri Nedir?

Pek çok hadis-i şerif cuma gününün önemini vurgular. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre cuma günü yapılan ibadetler diğer günlere göre daha fazla sevap kazandırır. Aynı zamanda bu gün yapılan duaların kabul olma ihtimali daha yüksektir. Cuma günü işlenen günahların da daha ağır olabileceği belirtilerek, müminlerin bu günü ibadetle, tövbe ile ve iyi amellerle geçirmesi tavsiye edilir.

Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığınız zaman, hemen Allah(c.c)’ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi /9)

”Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.” Al-i İmran Suresi -8-

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Hadis-i Şerif

Ümmetinin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldir. Hadis-i Şerif

Günlerin en kıymetlisi Cumadır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Hadis-i Şerif

Cuma namazından sonra bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua ret olmaz. Hadis-i Şerif

Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Hadis-i Şerif

Ya Rabbi cumayı en bereketli gün yaptığın gibi, bizi de o günün bereketiyle bereketlenenlerden eyle. Cuma gününüz mübarek olsun.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.