İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Allah’ın izniyle 14 Mayıs’ta bir kez daha sandıktan zaferle çıkacağız. Bu öyle bire zafer olacak ki Kandil’deki terör baronları dışında kimse kaybetmeyecek. Bu terör baronlarının uzantısı olan HDP’yi artık Erzurum’dan siliyoruz. Pensilvanya'daki hainler dışında kimse üzülmeyecek. Türkiye'ye kefen biçenler dışında kimse boynunu bükmeyecek. 85 milyon kazanacak. Türkler kadar Kürtler de kazanacak. Sünniler kadar Aleviler de kazanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar, CHP, İyi Parti’ye, Saadet Partisi’ne ve diğer yavrucuklara gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Seccadeye ayakkabılarıyla basanlar değil, kıblesi Kabe olanlar sevinecek.

14 Mayıs’ta siyaset mühendisleri dışında kimse başarısız olmayacak. Milleti tehdit eden yabancı dergiler dışında kimse karalar bağlamayacak.

Ben Kürt kardeşlerimi tenzih ederim. Kandil’dekiler hain. Onlar, Diyarbakır Anneleri’nin yavrularını kaçıran hainler. 14 Mayıs kalbi bizimle çarpanların bayramı olacak.

Erzurum kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan haritadaki yeri aynı sandık ufukta görününce bulunan bir şehirdir. Ama bizim için candır, canandır, yardır, yardan da öte gönlümüzün tacıdır. Biz Erzurum’un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Birileri Pensilvanya’dan Londra’sına sağda solda gezerken biz Dadaşların misafiri olduk. 22 Aralık’ta şehrimize geldik. Hem tamamlanan eserlerin resmi açılışını yaptık hem de gençlerimizle hasbihal ettik. Sadece cumhurbaşkanlığımız döneminde çeşitli vesilelerle 10 kez Erzurum’a geldik.

Detaylıca anlatmaya kalksak günler sürecek eserleri sadece 21 yılda yaptık. Bizden önce 80 senede yapılamayanı biz 21 yıla sığdırdık. Önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı’dır. Bizden önce ülkemizin yol sorunu, okul, hastane sorunları vardı çözdük. Bizden önce üretim sıkıntısı vardı giderdik. Bizden önce turizm belli mevsimlerde ve belli illerde yapılıyordu, yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserlerince yönetilen güçsüz bir Türkiye vardı tamamen değiştirdik. Davos’taydık yanımda ekonomiyle ilgilenen Bebecan vardı. IMF Başkanı’na dedim ki ‘Türkiye’ye siyasi talimat veremezsin çünkü Türkiye’yi ben idare ediyorum’. O kızardı ama Bebecan da kızardı. Biz o zaman 23,5 milyar dolar IMF’e borçluyduk. Merkez Bankası’nın rezervi de 27,5 milyar dolardı. 2013’te IMF’e olan tüm borcumuzu ödedik, ondan sonra da IMF ile işimiz kalmadı. Şimdi de Merkez Bankası’nın rezervi 27,5 milyar dolardan 115 milyar dolara çıktı.

Bunlar gittiler otel odalarında IMF ile görüşmeler yaptılar. Bize de akıl veriyorlar ‘IMF’den borç alın’ diye. Biz ‘O kapıyı kapadık. Artık IMF ile ilişiğimiz yok’ dedik. Bu ‘Biz bize yeteriz’ demek.

Bizden önce terörle mücadelede başkalarına muhtaç bir ülke vardı, buna son verdik. Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA ile, SİHA ile, AKINCI ile, ANKA ile, ATAK ile, FIRTINA ile, KIZILELMA ile nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz.

‘Ortada gaz maz yok’ dedikleri Karadeniz gazını ülkemize getirdik ve vatandaşın emrine verdik. Bu gururu milletimizle paylaşmak için de doğal gazı 1 ay ücretsiz yaptık. Bundan sonraki 1 yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşülecek.

Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle buluşturacağız. Bizim petrolümüzün kalitesi Erzurum Dut Pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle, saflığıyla hamdolsun en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz.

Biliyorsunuz, ağacın kurdu içinde olur. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun karşısına da içimizden birilerini çıkardılar. Önce 6 benzemezi masa etrafına topladılar sonra da buna masanın altında olanı eklediler. Ardından masaya 2 tane belediye başkanı iliştirdiler. Bir ara masadaki ortaklardan biri kalktı ama 3 gün içinde tekrar yerine oturdu. Bu 3 günde ittifak ortaklarından yediği 30 yıllık hakaret ise yanına kar kaldı.

CHP geçen hafta Erzurum’a gelmiş. 250-300 kişi gelince ‘güvenlik gerekçesi’ deyip mitingi iptal etmişler. HDP 1500 kişiyle Hınıs’ta miting yapmış. Hınıs’taki kardeşlerime sesleniyorum: Bunlardan ne bekliyorsunuz? Hınıslı kardeşlerim inançlıdır. Hınıslılar bu imansızlara artık ‘Hadi buradan’ demeyecek mi?

Masadakiler anlaşamıyor, her gün kavga ediyorlar. Ama iş makam dağıtmaya gelince kimse ellerine su dökemiyor. Şimdilik 7 cumhurbaşkanı yardımcısı var ama bu sayı sürekli artıyor.

Yakında bölücü örgütün uzantılarına da ne söz verdiklerini açıklarlar. Aynı şekilde FETÖ’cülere ne söz verdiklerini açıklarlar. Yani ortada parçası da yüzü de artık sayılamayacak kadar çoğalmış bir koalisyon var. Hepsinin misyonu var. Birine siyasi uzantısını incitmeden bölücü terör örgütüne sataşma görevi vermişler. Ajansın ezberlettiği metni tekrarlayarak görevini yerine getiriyor. Diğerine Selo’nun havariliğini yapma vazifesi yüklemişler. Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep oldu mu? Bay bay Kemal, ‘Onları da çıkaracağız’ diyor. Başkan olduğu belediyede hiç iş yapmıyor ama il il dolaşarak Selo’nun avukatlığını yapıyor. Bir başkasına sen mütedeyyin kesimi kontrol edeceksin demişler, diğer ikisine ise ‘AK Parti’den kopartabileceğiniz kadar oy kopartacaksınız’ diye tembihlemişler. Koalisyonun tüm pis işlerini de İyi Parti’ye vermişler. En zor durumda olan bu. Cami ile kilise arasında kalmış.

Tüm Türkiye’yi yatırımlarımızla ilmek ilmek işlerken Erzurum’u da unutmuyoruz. Erzurum’a 21 yılda 84 milyar yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 911 adet derslik kazandırdık, ikinci devlet üniversitesini kurduk. 19 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları ve 71 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 8 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 2 bin 32 yataklı 24 hastane dahil 107 adet sağlık tesisi yaptık. Şehrimize kazandırdığımız eserlerden biri de şehir hastanemizdir. TOKİ vasıtasıyla 14 bin 461 konut yaptık. Şimdi de İlk Evim’le 2 bin 427 yeni konut ve İlk İşyerim’le 218 işyeri inşa ediyor, İlk Arsam’la altyapısı hazır 17 bin 500 arsa veriyoruz.