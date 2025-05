Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan keşiflerin Türkiye'nin makus talihini değiştirdiğini söylerken 'Akkuyu ile farklı bir lige yükseldik' dedi.

Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz. Başarılı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus tarihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor. Akkuyu Santrali ile ülkemizi farklı lige yükselttik.

Erdoğan İBB'deki yolsuzluk soruşturmasına da değinirken 'Gerçekleri bildikleri halde gözlerine bant çektiler' ifadelerini kullandı.

Bütün bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.