Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Toplantıda, ilk olarak güvenli okul ikliminin inşası ve güçlendirilmesine yönelik hususları istişare ettiklerini belirten Erdoğan, geçen sene yaşanan üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini artıracak ek önlemleri uygulamaya koyduklarını anımsattı.

Bugün hem bunları tekrar gözden geçirdiklerini hem de alınabilecek ilave tedbirleri görüştüklerini aktaran Erdoğan, "Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen menfur olaydan etkilenen çocuklarımıza geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden evladımıza Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Yine bugün Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantıdan bu yana yine yoğun bir mesai ile ülkeye ve aziz millete aşkla hizmet etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

İçeride toplu açılış törenleri, dışarıda uluslararası toplantılarla Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere getirmenin mücadelesini verdiklerini vurgulayan Erdoğan, özellikle dış politika kulvarında dolu dolu geçen gündemlerinin olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, 8 Eylül'de üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak millete büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı Külliye'de misafir ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üç yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi bu kez kendi evimizde hem de muhteşem bir geri dönüşle tekrarlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda altın madalya kazanan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli'yi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Elde ettikleri önemli başarılarla milli sporcularımız 86 milyonun göğsünü kabartırken biz de 81 ilimizin geleceğini eserlerle, yatırımlarla, projelerle aydınlatmaya devam ediyoruz. Milletimizin bize yüklediği emanet her anımızı, her günümüzü Türkiye için seferber etmemizi zorunlu kılıyor. Biz de bu mukaddes emanetin hakkını en güzel şekilde vermenin gayretindeyiz."

"26 projeyi Rizeli vatandaşların hizmetine sunduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Eylül'de hem inşası tamamlanan yatırımların açılışını yapmak hem de yeni eserlerin temellerini atmak üzere baba ocağı Rize'ye gittiklerini anımsattı.

TOKİ konutlarında millet bahçelerine, yeni iş yerlerinden okul ve öğrenci yurtlarına, kültür ve sanat merkezlerinden spor tesislerine tam 26 projeyi Rizeli vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kısa süre içerisinde nihayete erecek 3 yeni yatırımın da temellerini attık. Toplam değeri 10 milyar lirayı aşan bu eser ve yatırımların Rize'mize ve ülkemize bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. 13 Eylül'de ise şehir hastanemizin kurdelesini kesmek üzere istiklal meşalemizin ilk yakıldığı şehir olan Samsun'umuzu ziyaret ettik. 234 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Samsun Şehir Hastanemiz, 1458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, son teknolojiye sahip 40 ameliyathanesi, 320 poliklinikle şehrimize hizmet verecek. Toplam 17 milyar liralık bu muazzam yatırımın Samsun'umuz, bölgemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum."

"İstanbul Havalimanı rekora doymadı"

Erdoğan, 18 Eylül'de İstanbul'a yeni bir eser daha kazandırmanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.

Muhalefetin "Buraya uçak inmez" dediği İstanbul Havalimanı'nın açıldığı ilk günden bu yana rekora doymadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"'Kuş uçmaz, kervan geçmez böyle bir yerde havalimanının ne işi var?' diyerek kara çaldıkları bu eser geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Nisan 2025'te üçlü bağımsız paralel pist operasyonunu hayata geçirmiştik. Böylece havalimanımız dünyada ikinci, Avrupa'da ise ilk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen merkezler arasına girmişti. Bunu, hizmete verdiğimiz 4'üncü ana pistle daha da güçlendirmiş olduk. 890 milyon avro yatırım değerine sahip, 2820 metre uzunluğundaki 4'üncü ana pistle havalimanımızın toplam pist sayısı 6'ya çıktı. Bekleme sürelerini kısaltan, yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayan, olumsuz hava şartlarında bile iniş kalkış emniyetini üst seviyeye çıkartan yeni pistimizin de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

"Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziler Günü'nü idrak ettikleri 19 Eylül'de şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına atamalarını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Yeni görevlerine başlayan 571 kişiyle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 53 bin 179'a yükselttiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir defa hepimiz şunun çok net farkındayız: İstiklal ve istikbalimiz için serdengeçen şehitlerimizin, birlik ve beraberliğimiz için bedel ödeyen gazilerimizin, nice acıya, zorluğa göğüs geren şehit yakınlarımızın hakkını hiçbir zaman tam olarak ödeyemeyiz. Bununla birlikte devlet olarak imkanlarımız nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya özellikle gayret ediyoruz. Şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi bakmaya, hayata geçirdiğimiz düzenlemeler ve attığımız adımlarla şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımızın hayatını kolaylaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Buradan yeni atanan kardeşlerimize, milletimize hizmet yolunda Cenab-ı Allah'tan başarılar temenni ediyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tahriklere kapılmayarak o vakarlarını, o metanetlerini, hepimize örnek olan o asil duruşlarını bozmayan tüm şehit ailelerimizden Allah razı olsun."

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Abbas'ın BM Genel Kurulu'nda olamaması insanlık adına utanç verici"

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere 20 Eylül'de New York'a gittiğini anımsatan Erdoğan, bu sene "Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek" temasıyla düzenlenen görüşmelerin ikinci gününde 16'ncı kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ettiğini hatırlattı.

Konuşmasında, "daha adil, temsil gücü yüksek, güven ve refahın hakim olduğu yeni bir düzenin reçetesini 5 madde halinde dünya ile paylaştığını vurgulayan Erdoğan, Filistin, Rusya-Ukrayna ve İran başta olmak üzere Türkiye'nin çevresinde yaşanan savaş ve çatışmaların çözümüne ilişkin kanaatleri dile getirdiklerini ifade etti.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da estirdiği devlet terörünün yine gündemlerinin en üst sırasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas maalesef bu senede vize engeli sebebiyle Genel Kurul'a bizzat hitap edemedi. Kelimeleri buram buram kan kokan savaş suçluları yalanlarını sıralamak için Birleşmiş Milletler kürsüsünde kendilerine yer bulurken, Sayın Abbas'ın orada olamaması insanlık adına utanç verici bir durumdur. Bu adaletsizliğin vicdanları kanattığını bir kez daha belirtmek istiyorum. Tabii biz o gün orada sadece milletimiz adına değil, aynı zamanda Filistinli mazlumlar, Lübnanlı masumlar adına da konuştuk. Bundan geri adım atmayacağız.

İnsanlığa karşı suç işleyenler, 74 bin Gazzeli kardeşimizin kanını dökenler, Lübnan'dan Suriye'ye bölgemizde terör estirenler, hukuk önünde hesap verene kadar duruşumuzu asla bozmayacak, hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz. Burada şunun da bilinmesinde fayda görüyorum. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bugün geçmişe kıyasla istikbaline daha umutla bakan, etrafına güven aşılayan, dostlarının güven duyduğu bir Türkiye Cumhuriyeti var. En önemlisi de bugün içeride bin yıllık kardeşlik hukukunu tekrar tesis eden, dışarıda komşularıyla tekrar kucaklaşan bir Türkiye Cumhuriyeti var. Büyük düşünen, büyük adımlar atan, büyük hedefler belirleyip, o hedeflere azimle ilerleyen bir devletiz. Allah'ın izniyle bu yolu sonuna kadar sabırla yürüyeceğiz."

"Ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik"

Erdoğan, 5 yıl önce Türkiye'ye kazandırılan, Birleşmiş Milletler'in tam karşısındaki Türkevi'nin yine diplomasinin kalbinin attığı bir merkez olduğunu belirterek, birçok devlet ve hükümet başkanını Türkevi binasında misafir ettiklerini anımsattı.

New York'ta bulundukları süre zarfında 17 devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Trump'ın daveti üzerine Amerika ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katıldığı toplantıya iştirak ederek, bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisine yönelik kanaatlerimizi paylaştım. Amerikan iş çevreleri ile bir araya gelerek ülkemizdeki yatırım fırsatlarını değerlendirdik. Türk, Amerikan, Müslüman toplumunun yer aldığı programda farklı eyaletlerde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Amerika'daki dost ve kardeşlerimizle de hasret giderdik. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz temas, görüşme ve toplantıların ülkemiz milletimiz ve mazlum coğrafyalar için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül'de 21. MÜSİAD EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı ve 29. Uluslararası İş Forumu'nun kapanış törenine iştirak ettiklerini hatırlatarak, hem fuarın hem de iş formunun yeni ortaklıklara kapı aralamasını diledi, MÜSİAD'ı gayretleri dolayısıyla tebrik etti.

"Her kim milletin hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur"

Kabine toplantısında, 17 Eylül'den bu yana gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getiren Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kapsamlı birer sunum yaptığını, şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerini bilgilendirdiklerini söyledi.

Bu meseleye nasıl yaklaştıklarını, New York dönüşü yapılan basın toplantısında kamuoyuna ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz, onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.

Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz." dedi.

"Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür"

Türkiye'nin bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.

Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak, kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla Batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de 'uğruna canımız feda' dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır."

"Piyasa bozucu eylemlere iliştiği tespit edilenler, hukuk önünde hesabını verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor." dedi.

Erdoğan, gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi.