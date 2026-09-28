

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ç.Ö. (37) idaresindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil, Altıntaş-Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta A.M.Y. (64) yönetimindeki 43 KN 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 43 KN 792 plakalı araçtaki Ayfer Yorulmaz (60) ile Seher Efe Koca'nın (75) kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan aynı araçtaki Ayşe Yücel (67), Ayşe (80) ve Ömriye Topsakal (50), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yorulmaz ile Koca'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.