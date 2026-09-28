Sürücüleri ve taşımacılık sektörünü sarsacak dev zam haberi kesinleşti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına bağlı olarak 1 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak rekor artışlar duyuruldu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt ürünlerinde ÖTV kaynaklı tarihi bir fiyat güncellemesi yapılacak.

Benzinde Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Tek Seferlik Artışı

Yeni düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına tek seferde 12,47 TL zam yapılacak. Halen büyükşehirlerde 80–81 TL bandında satılan kurşunsuz benzin, bu dev artışın ardından 93–94 TL seviyelerine fırlayacak.

İstanbul (Avrupa): 80,40 TL olan benzin 92,87 TL ’ye,

Ankara: 81,40 TL olan benzin 93,87 TL ’ye,

İzmir: 81,70 TL olan benzin 94,17 TL’ye yükselecek.

Motorinde 100 TL Eşiği Yaklaştı

Taşımacılık, lojistik ve tarımsal üretimin ana girdisi olan motorine (dizel) ise 3,60 TL’lik ÖTV zammı geliyor. Şu anda 93,50 TL seviyelerinde seyreden motorinin litresi İstanbul'da 97 TL'yi aşarken, Ankara ve İzmir'de 98 TL bandını geçerek psikolojik sınır olan 100 TL'ye iyice yaklaşacak.

LPG Otogaza "Çifte Zam" Tehlikesi

LPG kullanıcılarını ekim ayında iki aşamalı bir fiyat artışı bekliyor. 1 Ekim’deki 1,48 TL’lik ÖTV zammının hemen ardından, uluslararası ürün fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ekim ayının ilk haftasında LPG grubuna maliyet kaynaklı ikinci bir zammın daha yapılması gündemde.

1 Ekim İtibarıyla Beklenen Şehir Şehir Zamlı Fiyat Listesi

Şehir / Bölge Ürün Mevcut Fiyat (TL/Lt) Beklenen ÖTV Zammı Tahmini Yeni Fiyat (TL/Lt) İstanbul (Avrupa) Benzin 80,40 TL +12,47 TL 92,87 TL İstanbul (Avrupa) Motorin 93,50 TL +3,60 TL 97,10 TL İstanbul (Avrupa) LPG Otogaz 34,99 TL +1,48 TL 36,47 TL İstanbul (Anadolu) Benzin 80,30 TL +12,47 TL 92,77 TL İstanbul (Anadolu) Motorin 93,30 TL +3,60 TL 96,90 TL İstanbul (Anadolu) LPG Otogaz 34,40 TL +1,48 TL 35,88 TL Ankara Benzin 81,40 TL +12,47 TL 93,87 TL Ankara Motorin 94,60 TL +3,60 TL 98,20 TL Ankara LPG Otogaz 35,09 TL +1,48 TL 36,57 TL İzmir Benzin 81,70 TL +12,47 TL 94,17 TL İzmir Motorin 94,90 TL +3,60 TL 98,50 TL İzmir LPG Otogaz 34,99 TL +1,48 TL 36,47 TL

(Not: Dağıtım şirketlerinin lojistik maliyetleri ve bayi kâr marjlarına göre fiyatlar istasyonlar arasında kuruş bazlı değişiklik gösterebilir.)

30 Eylül Gecesi İstasyonlarda Yoğunluk Bekleniyor

Fiyat artışlarının 30 Eylül’ü 1 Ekim’e bağlayan gece yarısı tabela fiyatlarına yansıyacak olması nedeniyle, zam öncesi depolarını doldurmak isteyen binlerce sürücünün 30 Eylül akşamı akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturacağı öngörülüyor.