Osmaniye’de merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Bilgili, okul bahçesinde yeğeninin kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti.

Okul Bahçesinde Kurşun Yağdırdı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bilgili aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı. Ruhsatsız tabancayla açılan ateş sonucu kanlar içinde yere yığılan öğretmen için durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine okula hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Bilgili, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Saldırgan Ruhsatsız Tabancayla Yakalandı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli A.E. Bilgili, kolluk kuvvetlerinin hızlı müdahalesi sonucu olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Vali Serdengeçti: "Saldırının Eğitimle İlgisi Yok, Zanlı Şizofreni Hastası"

Olayın yaşandığı okula giderek yetkililerden bilgi alan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada olayın detaylarını paylaştı. Saldırının okula veya öğrencilere dönük olmadığını vurgulayan Serdengeçti, şu ifadeleri kullandı:

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.