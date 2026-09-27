İstanbul'da simit fiyatlarında yaşanan artışın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kentteki simit satışlarına yönelik fiyat tarifesi denetimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Simit satışlarına ilişkin fiyat tarifelerinin mevzuata uygun şekilde uygulanıp uygulanmadığının saha denetimleriyle incelendiğini aktaran Gürcan, tarifeye aykırı satış yapan işletmeler hakkında yasal işlem uygulanacağını ifade etti.

TARİFEYE AYKIRI SATIŞLARA YAPTIRIM

Gürcan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir.”

Gürcan, tüketicilerin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığı, simit fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin sürecin ilgili mevzuat kapsamında yürütüldüğünü belirtiyor.