Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan bir aile, barınmak amacıyla Yukarı Oba Mahallesi’nde bulunan bir arsaya çadır kurarak yaşamını sürdürmeye başladı. İddiaya göre, ailenin bir yakını çadırın kurulu olduğu arsayı istedi. Ailenin arsayı vermeyi kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında şüpheli kişinin, “Bana vermiyorsanız siz de oturmayın” dediği ve ardından çadırın bulunduğu alanı ateşe verdiği iddia edildi.

Yangında çadırın zarar gördüğü öğrenilirken, olayın çıkış nedenine ilişkin kundaklama iddiası gündeme geldi.

Olayla ilgili iddialar yapılacak incelemeler sonucunda netlik kazanacak.