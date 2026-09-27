Manisa’da 6 Temmuz 2015 tarihinde Akhisar-Manisa kara yolu üzerinde cesedi bulunan Meral Babacan’ın ölümüne ilişkin faili meçhul cinayet dosyası, JASAT ekiplerinin çalışması sonucu 11 yıl sonra aydınlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıllardır çözülemeyen cinayet dosyası yeniden ele alındı.

Olay yerindeki plastik parça iz oldu

JASAT ekipleri, dosyanın yeniden incelenmesi sırasında olay yerinde bulunan plastik parçayı detaylı şekilde araştırdı. Uzman incelemesinde parçanın belirli bir marka ve modele ait otomobilin yan ayna çerçevesi olduğu belirlendi.

Bu bulgudan hareketle ekipler, olay gününe ait KGYS kamera kayıtlarını yeniden incelemeye aldı. Zaman ve mesafe hesaplamaları yapılarak görüntüler saniye saniye incelendi.

Kamera kayıtlarında Meral Babacan’ın otobüsten indikten sonra iş yerine doğru yürüdüğü tespit edilirken, olay yerinde bulunan ayna çerçevesiyle uyumlu araca ait görüntülere de ulaşıldı.

Araç 2017'de el değiştirmiş

Aracın geçmişini araştıran ekipler, otomobilin 2017 yılında Şanlıurfa’da başka bir kişiye satıldığını belirledi. Mevcut araç sahibiyle yapılan görüşmede, aracın yan aynasının geçmişte değiştirildiği tespit edildi.

Soruşturmanın devamında, olay tarihinde aracı kullanan kişinin R.Ç. olduğu belirlendi.

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Böylece 2015 yılında işlenen ve yıllardır faili meçhul olarak kalan Meral Babacan’ın ölümüne ilişkin soruşturma, olay yerinde bulunan tek bir plastik parçanın izinden gidilerek aydınlatılmış oldu.