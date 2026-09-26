Sosyal medyadaki gösterişli paylaşımları ve düğününde takılan kilolarca altınla gündeme gelen, kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkındaki soruşturma derinleşerek devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kara para aklama soruşturması kapsamında emniyet güçleri İstanbul'da dev bir operasyona imza attı.

Maslak'ta Lüks Araçlar Takibe Alındı

Soruşturma birimlerinin elde ettiği istihbari bilgiler doğrultusunda hareket eden ekipler, İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak bölgesinde Tançalan’a ait olduğu belirlenen iki otomobili fiziki takibe aldı.

26 Eylül sabahı operasyon için düğmeye basan ekipler, durdurulan araçlarda detaylı arama gerçekleştirdi. Otomobillerin bagaj ve gizli bölmelerine saklanmış halde:

16 milyon 440 bin euro

700 bin dolar ele geçirildi.

Güncel kur üzerinden yaklaşık 934 milyon Türk Lirası değerinde olan dev döviz miktarına adli makamlarca el konulurken, kullanılan iki araç da muhafaza altına alındı. Baskın sırasında olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.

Şaşalı Düğün Videoları Soruşturmayı Başlatmıştı

Soruşturmanın geçmişi, Mehmet Fatih Tançalan’ın sosyal medya platformlarında paylaştığı yüksek miktardaki ziynet eşyaları ve lüks yaşam görsellerine dayanıyor. Düğün görüntülerinde takılan milyonluk altınların ardından başlatılan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" incelemesi kapsamında Tançalan, 8 Eylül'de Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ilk dalgasında Tançalan’ın Muradiye’deki evinde yapılan aramalarda da çok sayıda altın, döviz ve dijital materyale el konulmuştu.

Aile Üyeleri de Soruşturma Kapsamında

Öte yandan genişletilen soruşturma çerçevesinde İstanbul’da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan da işlemleri için Van’a getirilerek adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerin avukatları adliye çıkışında yaptıkları açıklamada alınan kararlara ve el koyma işlemlerine itiraz edeceklerini bildirdi.

Emniyet ve adli makamlar, Maslak'ta ele geçirilen 934 milyon liralık rekor dövizin kaynağını, transfer ağını ve soruşturmadaki ana suç organlarıyla bağlantısını araştırmayı sürdürüyor.