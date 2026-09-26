Sosyal medyada yaptığı siyasi iddialarla gündeme gelen Ali Tarakcı hakkında yargı organları harekete geçti. X (eski adıyla Twitter) platformunda kabineye ilişkin paylaştığı bir iddia nedeniyle Tarakcı hakkında adli süreç başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Harekete Geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gazeteci Ali Tarakcı’nın sosyal medya hesabından yaptığı "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." şeklindeki paylaşımını mercek altına aldı.

Kamuoyunda dezenformasyona yol açtığı değerlendirilen iddia üzerine Başsavcılık, Tarakcı hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan resen soruşturma açtı.

Gözaltı Kararı ve Dijital Materyallere El Koyma Talimatı

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ali Tarakcı’nın ikamet adresinde arama yapılması, suç unsuru oluşturabileceği değerlendirilen tüm dijital materyallerine el konularak incelemeye alınması yönünde emniyet güçlerine talimat verildi.

Polis ekiplerinin başlatılan adli süreç kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.