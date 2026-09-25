Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturmasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde operasyon için düğmeye basıldı.

MİT ve Emniyetten Ortak Operasyon: 16 İlde 45 Adrese Baskın

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soruşturmadaki kritik detayları kamuoyuyla paylaştı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Ankara merkezli 16 ilde tespit edilen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzenlenen operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'unun halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenilirken, firari durumda olan 4 kişinin yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Arama-Kurtarmadaki Usulsüzlükler ve Delil Karartma Mercek Altında

Soruşturmanın FETÖ/PDY faaliyetleri çerçevesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ile olayın arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkarılmasını engellemeye çalışan şahıslara yönelik yürütüldüğü vurgulandı.

Genişletilen soruşturma dosyasında şu vahim iddialar detaylıca inceleniyor:

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Gerçeğe aykırı bilgi notlarının hazırlanarak kamuoyunun ve ekiplerin yanıltılması,

Tanıklara ve gizli tanıklara baskı yapılarak manipüle edilmeleri,

Maddi gerçeğin karartılmasına yönelik yapılan tüm usulsüz eylemler.

"Adalet Er Ya Da Geç Mutlaka Tecelli Edecektir"

Kararlılık mesajı veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında hakikatin izini sürmeye devam ediyoruz. Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir."

Bakan Gürlek ayrıca soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, MİT Başkanlığı’na ve sahada görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti. Soruşturma kapsamındaki gözaltı ve inceleme süreçleri devam ediyor.