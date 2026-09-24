İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 21 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheliler Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan tutuklandı. Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz ise adli kontrolle serbest bırakıldı.