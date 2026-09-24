Şanlıurfa Merkezli 5.4'lük Depremin Ardından AFAD ve Bakanlardan İlk Açıklama Geldi
Şanlıurfa Merkezli 5.4'lük Depremin Ardından AFAD ve Bakanlardan İlk Açıklama Geldi
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Selimiye Mahallesi'nde seyreden 73 yaşındaki Y.M.T'nin kullandığı otomobil, önce N.V'nin kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 öğrenciye çarptı.

Öğrenciler ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.