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Selimiye Mahallesi'nde seyreden 73 yaşındaki Y.M.T'nin kullandığı otomobil, önce N.V'nin kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 öğrenciye çarptı.
Öğrenciler ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.