Güneydoğu Anadolu Bölgesi, sabah saatlerinde merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan şiddetli bir sarsıntıyla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre yerin 7,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da da yoğun şekilde hissedildi.

Depremin hemen ardından panik yaşayan vatandaşlar sokaklara ve parklara akın ederken, valilikten öğrenciler ve velileri yakından ilgilendiren kritik bir karar geldi.

Şanlıurfa’da Bütün Okullar Tatil Edildi

Sarsıntının ardından saha tarama çalışmaları devam ederken, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Vali Şıldak açıklamasında, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verdi. Bu kararla birlikte kent genelindeki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve kreşlerde dersler bugünlük durduruldu.

Vali Şıldak: "İlk İncelemelerde Can Kaybı ve Yıkım Yok"

Deprem sonrası saha durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Vali Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre sevindirici haberi paylaştı. Şıldak, "Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor." diyerek ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Ekiplerin kent geneli ve ilçelerdeki tarama faaliyetleri titizlikle devam ediyor.