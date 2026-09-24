Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında eğitim gündemine ve son dönemde okulların çevresinde yaşanan güvenlik olaylarına ilişkin hayati açıklamalarda bulundu. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir lise yakınında gerçekleşen silahlı saldırı ve Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olayları değerlendiren Tekin, sorumluluğun sadece güvenlik güçlerinde değil, ailelerde de olduğunun altını çizdi.

"Okul Saldırısı ya da Akran Zorbalığı Demek Doğru Olmaz"

Turgutlu’daki olayda failin büyükbabasının evindeki av tüfeğini aldığını anımsatan Bakan Tekin, olayın doğrudan bir "okul saldırısı" veya "akran zorbalığı" olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Olayın hemen ardından öne sürülen iddiaların aksine, failin henüz okula neredeyse hiç gitmediğini belirten Tekin, asıl tehlikenin dijital mecralarda yattığına dikkati çekti. Tekin, "İlk ifadelerinde akran zorbalığından bahsediyor ama çocuk henüz akran zorbalığı dediğimiz şeyi görebilecek kadar okula gitmemiş. Zaten yeni kayıtlı 9. sınıfa, 2 ya da 3 gün devamsızlığı var kayıt sürecinden dolayı. Toplam 2 ya da 3 gün okula gitmiş, dolayısıyla bir akran zorbalığından bahsetmek mümkün değil" dedi.

"Maraş'taki Olayda da Gördük: Sosyal Medya İhmal Edilmemeli"

Kahramanmaraş’ta ve Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan benzer vakalara değinen Bakan Tekin, ailelerin sosyal medya denetimindeki rolünü şu sözlerle dile getirdi:

"Benim velilerden istirhamım, Maraş'taki olayda da burada da başka olaylarda da bu gençlerin, çocukların sosyal medya platformlarındaki hareketleridir. Niye bir çocuk sosyal medya platformunda, Amerika'daki bir okul saldırısındaki saldırganın resmini kendi profil resmi yapar? Bir annenin babanın bunu takip etmesi, görmesi gerekir. Artık sosyal medya da biz ve çocuklarımız için bir iletişim alanı. Çocuklarımızın buradaki yazışmalarını, buradaki ilişkilerini en azından yetişkinlik çağına gelinceye kadar takip etmekte fayda var. Eğer takip etmezsek çocuklarımız için telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir."

Evdeki Ruhsatlı Silahlara ve Kişisel Verilere Dikkat!

Ailelerin evlerindeki korunma araçlarını ve taşıtlarını kontrol altında tutması gerektiğini hatırlatan Tekin, "Evinde ruhsatlı silah bulunduran ailelerimizin bunları çocukların erişemeyeceği yere saklaması şart. Daha önceki yıllarda bir çocuğun babasının arabasını çalıp kalabalığa girdiğini görüyorduk. Toplumsal güvenlik hepimizi ilgilendiriyor. Ayrıca çocuklarımız oyun oynadıkları mecralarda fotoğraflarını ve kişisel verilerini paylaşıp tehdit veya şantajla karşılaşabiliyor. Gerekirse uzman psikolog desteği alınmalı" dedi.

Okullarda "Yüz Tanıma ve Turnike" Dönemi!

Bakanlık olarak okullardaki fiziki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayan Yusuf Tekin, her okulun risk durumuna göre kategorize edildiğini belirtti. Okullarda sıfır kör nokta hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Tekin, alınan güvenlik önlemlerini şu şekilde sıraladı:

KGYS Entegre Kameralar: Bütün binaların çevre ve iç kameraları Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ne bağlandı. BM Zirvesi'nde Trump’tan Erdoğan’a Olay Sözler: "Çetin Cevizdir, Onunla Uğraşmaya Gelmez!" İçeriği Görüntüle

Geçiş Sistemleri ve Yüz Tanıma: Risk durumuna göre okullara turnikeler, el dedektörleri ve yüz tanıma sistemleri kuruluyor.

Acil Durum Butonları: Olası tehlikelere karşı emniyet güçleriyle anında temas kuracak acil butonlar devreye alındı.

Bahçe Görevlileri: Emniyet ve İçişleri Bakanlığı iş birliğiyle planlanan 31 bin bahçe görevlisinden 23 bini aşkını resmen göreve başladı, kalanlar ise peyderpey göreve getiriliyor.

Bağımlılıkla Mücadele ve Risk Haritaları

Bakan Tekin, okullarda şiddet algısını yıl boyunca titizlikle araştırdıklarını ifade ederek; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle bölgelere göre "Risk Haritaları" oluşturduklarını söyledi. Servis takip sisteminden veli randevu sistemine, cep telefonu kısıtlamasından Yeşilay ortaklığında yürütülen bağımlılıkla mücadele projelerine kadar tüm adımların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.