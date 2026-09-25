Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu duyurmasının ardından, kahraman askerin naaşı memleketi Elazığ'a getirildi. 48 yaşındaki 2 çocuk babası şehit Coşkun Sevim için İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cuma namazını müteakip İl Müftüsü Yusuf Bingöl tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit için helallik alındı ve dualar edildi.

Garnizon Şehitliğinde Ebediyete Uğurlandı

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sevim'in naaşı, askerlerin omuzlarında konulduğu top arabasıyla kortej eşliğinde cenaze aracına nakledildi. Geçit töreninin ardından dualar eşliğinde Elazığ Garnizon Şehitliğine götürülen kahraman askerin cenazesi toprağa verildi.

Törne Devlet Erkanı ve Vatandaşlar Yoğun Katılım Gösterdi

Şehit Coşkun Sevim’in son yolculuğunda ailesini ve yakınlarını yalnız bırakmayan protokolda; Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, siyasi parti yetkilileri, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.