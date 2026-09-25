Enerji piyasalarında yaşanan baş döndürücü hareketlilik akaryakıt pompa fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve döviz kurundaki hareketler nedeniyle fiyat listeleri neredeyse gün aşırı güncelleniyor. Sürücüleri sevindiren 5,57 liralık indirim haberinin hemen ardından, bu kez gece yarısı zam haberi geldi.

Motorine 2,60 Lira Zam Pompaya Yansıdı

25 Eylül Cuma günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,60 TL zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar gece yarısı itibarıyla yeniden güncellendi.

Zam kararıyla birlikte motorinin litre fiyatı;

İstanbul'da: 93,30 TL'ye,

Ankara'da: 94,60 TL'ye,

İzmir'de: 94,90 TL'ye,

Doğu illerinde ise: 96,30 TL seviyelerine kadar tırmandı.

Motorinde Kademeli ÖTV Uygulaması Devrede

Fiyatlardaki bu artış trendinde sadece küresel petrol fiyatları değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından enflasyonla mücadele kapsamında hayata geçirilen kademeli Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi de belirleyici oluyor.

Eşel mobil sisteminin dışına çıkarılan motorinde ÖTV tutarı ağustos ayında sıfırlandıktan sonra, yıl sonuna kadar her ay kademeli olarak 3'er lira artırılacak şekilde takvime bağlandı.