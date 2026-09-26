Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül günü bir lisenin yakınlarında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran silahlı saldırı olayıyla ilgili adli süreçte sıcak gelişmeler yaşandı. 11 öğrencinin yaralandığı dehşet gecesinin ardından gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Saldırgan, Ailesi ve Av Bayisi Parmaklıklar Arkasında

Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulandı.

Mahkeme; saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki H.O. ile birlikte olaya karıştığı veya ihmali bulunduğu değerlendirilen annesini, babasını, dedesini, kuzenini, arkadaşını ve saldırıda kullanılan fişekleri sattığı öne sürülen av bayisi işletmecisini tutuklayarak cezaevine gönderdi. Zanlılardan 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaralı Öğrencilerin Durumu Nasıl?

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki saldırıda saçmaların hedefi olarak yaralanan 11 liseli gençten sevindiren haberler de gelmeye başladı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden 8’inin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği, 3 öğrencinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.