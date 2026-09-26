Yurt Dışına Kaçan 714 Suç Örgütü Mensubu Türkiye'ye Getirildi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) iş birliğiyle düzenlenen 18. Milli İrade Buluşması programında Bakanlığın 7 aylık icraatlarını ve güvenlik bilançosunu sundu.

700 bin personelle Türkiye'nin 81 vilayetinde vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çiftçi, organize suç örgütlerine ve yurt dışındaki firarilere yönelik yürütülen kararlı mücadeleye dikkat çekti.

"Interpol Kanalıyla Peşlerini Bırakmıyoruz"

Yeni nesil suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelenin öncelikli gündem maddeleri olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl içerisinde 492 organize suç çetesine yönelik 1388 operasyon gerçekleştirdik. Başları sıkıştığında yurt dışına kaçan suçluların da Interpol kanalıyla peşini bırakmıyoruz. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden toplam 714 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ederek ülkemize iadesini sağladık. Önümüzdeki günlerde Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya giderek bu takipleri sürdüreceğiz."

Kahramanmaraş’taki Okul Saldırısı Sonrası 243 Tutuklama

Konuşmasında siber suçlarla mücadeleye ve yakın zamanda Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısına da değinen Çiftçi, dijital devriyelerin kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Kahramanmaraş'taki üzücü olayın ardından yürütülen siber devriye faaliyetleri neticesinde 2 bin 119 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 243'ünün tutuklandığını açıkladı.

Ailelere Silah Uyarısı ve Okullara 31 Bin "Bahçe Görevlisi"

Okul güvenliğini artırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğiyle 31 bin "Bahçe Güvenlik Görevlisi" kadrosunun tahsis edildiğini ve 25 bininin göreve başladığını duyuran Çiftçi, evdeki bireysel silahlanmaya dair ailelere uyardı:

"Evdeki babanın silahına da İçişleri Bakanlığı veya devletin diğer kurumları sahip çıkacak değil. Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa daha isabetli olacağını değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

Okul önlerinde ve çevrelerinde çeşitli önlemler aldıklarını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bunun yanında bu sene uygulamaya koyduğumuz 'Bahçe Görevlisi' adı altında istihdam ettiğimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum, bize bu sene 31 bin kadro verdiler. Onların illere dağıtımını yaptık. Bu haftaki okul saldırısında saldırganın ifadelerinden birisi de şu, 'Ben aslında saldırıyı okulda gerçekleştirecektim ama okulda görevli olduğunu, bekçi olduğunu bildiğim için okulun dışında gerçekleştirdim.' diyor. Ben bu uygulamanın da bu manada amaca hizmet ettiğini değerlendiriyorum. Şu anda 31 bin kişilik bahçe güvenlik görevlimizin 25 bini göreve başlamış durumda. Diğerleri de inşallah en kısa süre içerisinde göreve başlayacaklar."

Yeni Trafik Yasası Meyvelerini Veriyor

Trafik denetimleri ve yeni yasal düzenlemelerin olumlu sonuçlarına da değinen Bakan Çiftçi, ölümlü kazalarda ve can kayıplarında geçen yıla oranla yüzde 15'lik bir azalma sağlandığını kaydetti. Yeni düzenlemeler sayesinde trafikte "makas atma" suçunda %93, "dur" ihtarına uymama suçunda ise %52 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

Programa, TGTV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül ve davetliler katıldı.