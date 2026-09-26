Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncedere Yaylası’nda meydana gelen olay, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Hayvancılıkla uğraşan Balıkçı ailesinin 11 aylık kızı Büşra Balıkçı'nın kaybolmasının ardından başlatılan geniş çaplı arama-kurtarma ve adli soruşturma operasyonları derinleşerek devam ediyor.

Özel Ekipler ve Yapay Zeka Sahada

Büşra bebeğe ulaşabilmek için devletin tüm imkânları seferber edilmiş durumda. AFAD, jandarma komando ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA), iz takip ve kadavra köpeklerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda 53 uzman personel ve 8 araç görev yapıyor.

Bebeğin son görüldüğü iddia edilen çadırı merkez üssü olarak belirleyen ekipler, arama alanını İncedere Yaylası genelinde genişletti. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, yaylaya giriş ve çıkışların tamamen jandarma kontrolünde yapıldığı bildirildi.

Anne "Babası Öldürdü" Dedi

Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı gelişme ise gözaltına alınan anne Elif Balıkçı’nın savcılık ifadesi oldu. Annenin, 11 aylık kızı Büşra'yı eşi Yusuf Balıkçı’nın öldürerek araziye bıraktığını öne sürmesi üzerine ekipler alarm durumuna geçti. Baba suçlamaları reddederken, jandarma gözetiminde annenin işaret ettiği noktada yapılan yer gösterme işlemi ve detaylı aramalarda ne yazık ki herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Soruşturmada 6 Tutuklama

Olayla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından:

Tutuklananlar: Anne Elif Balıkçı, baba Yusuf Balıkçı, amca M.R.B., hala R.B. ile akrabalar Ö.B. ve M.B. "kasten öldürme" ve bağlantılı suçlamalarla cezaevine gönderildi.

Serbest Bırakılanlar: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir veteriner hekim ile A.Ç. ifadelerinin ardından; K.D., M.D., İ.B. ve Diyarbakır’da yakalanan M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hassas yürütülen adli sürecin ve arama faaliyetlerinin selameti açısından Divriği Sulh Ceza Hakimliğince olayla ilgili yayın yasağı kararı alındığı hatırlatılırken, ekiplerin Büşra bebeği bulmak için yürüttüğü amansız mücadele sürüyor.