Ankara’nın Ulus semtinde bugün saat 15.00 sıralarında bir vatandaş ile otopark işletmecileri arasında yaşandığı iddia edilen olayda bir sürücü, aracının iki lastiğinin bıçakla patlatıldığı ve ölümle tehdit edildiği anları görüntüledi.

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"

Park ücreti nedeniyle çıktığı tahmin edilen tartışmada otoparkçılar tarafından saldırıya uğrayan vatandaş, yaşanan olayın kamuoyuna duyurulması amacıyla görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde sürücü, "5 dakikalığına malzeme bıraktım, benden para istedin" derken, otoparkçı "Seni öldürürüm" diyerek tehdit ediyor.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.