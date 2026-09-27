İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı.

SARPYENER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.

Sarpyener ile birlikte Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı verilmişti.

Özel de soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

Sermaye Piyasası Kurulu da 17 Eylül’de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketi nin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.

Aynı süreçte SPK, bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı kararı aldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma 22 Eylül’de de genişledi.

İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ayrıca soruşturmayla bağlantılı dokuz şirketin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu bildirildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI

27 Eylül Pazar sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 51'e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklandı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklular arasında yer alıyor.

Ayrıca, tutuklu isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de var.

ERKAN KİLİMCİ

2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

GÖREVİNDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin yedi gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı.

Açıklamaya göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.