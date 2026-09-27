Fon soruşturması derinleşiyor.

Geçtiğimiz aylarda bazı yatırım fonları, yatırımcıların katılma payı iade taleplerini zamanında karşılayamadıklarını açıkladı.

Tera Portföy ve Pusula Portföy başta olmak üzere yedi şirkete bağlı fonlarda nakit çıkış talepleri hızla arttı.

Bunun üzerine Borsa İstanbul'da ana endekste yüzde 5'i aşan düşüşler görüldü; kısa sürede piyasadan onlarca milyar dolarlık değer silindiği yönünde hesaplamalar yapıldı.

131 YATIRIM FONU TASFİYE EDİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy'e ait toplam 131 yatırım fonunun TEFAS'ta alım-satıma kapatılmasına ve tasfiyesine karar verdi.

Tasfiye sürecini Tera fonları için Türkiye İş Bankası, diğerleri için Ziraat Bankası yürütüyor. Süre ilk etapta üç ay olarak açıklanmış, ardından altı aya çıkarılmıştı.

455 BİNİ AŞKIN YATIRIMCI BULUNUYOR

SPK'nın açıklamasına göre bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 18 milyar dolar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kara para aklama' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında soruşturma yürütüyor.

37 ŞÜPHELİYE YURT DIŞI YASAĞI VERİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in çıklamasına göre 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; bunlardan 51'i tutuklandı.

46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu, 37 şüpheliye yurt dışı yasağı kondu.

"HER TÜRLÜ YANLIŞLA MÜCADELE, TAVİZSİZ VERİLECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu 'fon krizi'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Ekonomiye yönelik sistemik bir riskin bulunmadığını belirten Ömer Çelik, "Her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir." mesajını verdi.

"AK PARTİ'MİZ HER ZAMAN YANLIŞLARIN KARŞISINDADIR"

Çelik açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

"AK Parti'miz her zaman 'doğru'ların yanında 'yanlış'ların karşısındadır. AK Parti’mizin 'kuruluş felsefesi' ve 'varlık sebebi' budur.

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

"SORUMLULUĞU OLAN KİM VARSA HESAP SORULACAKTIR"

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 'sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır' ifadesidir.

Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele 'tavizsiz' verilecektir.

"KARANLIKTA HİÇBİR ŞEY KALMAYACAK VE GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.

"YANLIŞ YAPANLAR, HESABINI VERECEK"

Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır.

Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır.

Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.

"EKONOMİMİZDE SİSTEMİK BİR RİSK YOK"

Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur.

Temellerimiz sağlamdır. Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur.

"TÜM KURUMLAR GÖREVİNİN BAŞINDA"

Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak' çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.

Tüm denetim kurumları görevinin başındadır.

"MİLLETİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKARKEN, HİÇBİR TAVİZ OLAMAZ"

Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır.

Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz. AK Parti'mizde 'siyasetimizin alfabesi' her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir."