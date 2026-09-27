Organize suç örgütü lideri Barış Boyun'un ağabeyi olan Zafer Boyun, sabah saatlerinde cezaevinde kalp krizi geçirdi.

Zafer Boyun, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

12 MÜEBBET HAPİS ALMIŞTI

Zafer Boyun, Barış Boyun organize suç örgütü ve Daltonlar organize suç örgütüyle ilgili 362 sanıklı davanın sanıkları arasındaydı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aralık 2025'teki karar duruşmasında, Zafer Boyun'un 7 kez “tasarlayarak kasten öldürme” ve 5 kez de “kasten öldürme” suçundan 6'sı ağırlaştırılmış olmak üzere 12 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Zafer Boyun'a başka suçlardan da toplam 681 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

SİLİVRİ'DE YAKALANMIŞTI

Zafer Boyun kaçma hazırlığı yaparken Nisan 2023'te İstanbul Silivri'de yakalanmıştı.