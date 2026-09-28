Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geliyor. Hem iç politikayı hem de dış diplomasi trafiğini yakından ilgilendiren yoğun bir gündemle toplanacak olan Kabine'de kritik dosyalar ele alınacak.

Fon Krizi Soruşturmasında Son Durum Değerlendirilecek

Toplantının en sıcak gündem maddelerinden biri kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizi soruşturması olacak. Soruşturma kapsamındaki son gelişmeler Beştepe’de ayrıntılı şekilde masaya yatırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik ve hukuki çalışmalar Kabine üyelerine sunulacak. Sürece ilişkin atılabilecek ilave adımlar ve alınacak tedbirler toplantıda karara bağlanacak.

"Terörsüz Türkiye" Hedefi Ve Silah Bırakma Süreci

Bir diğer ana gündem başlığı ise "Terörsüz Türkiye" Vizyonu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan kurulun 24 Ağustos'taki ilk toplantısının ardından katettiği mesafe gözden geçirilecek.

Güvenlik birimlerinin hazırladığı saha raporları ışığında; terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci ile Meclis çatısı altında süreci takip etmesi planlanan İzleme Komisyonu'nun kuruluş çalışmaları etraflıca analiz edilecek.

Meclis 1 Ekim’e Hazırlanıyor

Toplantıda ayrıca 1 Ekim’de yeni yasama yılına adım atacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemi de istişare edilecek. Yeni dönemde Meclis başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifleri, öncelikli reformlar ve yasal düzenlemeler değerlendirilecek.

Dış Politikada Sıcak Başlıklar: ABD-İran Gerilimi Ve Bölgesel Krizler

Kabine'nin dış politika gündemi de oldukça yoğun. Alevlenen ABD-İran gerilimi, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in bölgesel saldırganlığının durdurulmasına yönelik atılacak diplomatik adımlar takibe alınacak. Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak adına yürüttüğü aktif diplomasi trafiğindeki son durum Kabine toplantısında kapsamlı olarak ele alınacak.