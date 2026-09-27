Beşiktaş Kulübü'nün 77 yaşında vefat eden eski yöneticisi Metin Keçeli'nin cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen törenin ardından Keçeli'nin cenaze namazı, ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.

NAMAZA KATILANLAR

Cenaze namazına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Beşiktaş Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, eski milli futbolcular Recep Çetin, Rıdvan Dilmen ve Mehmet Özdilek, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticileri ile Keçeli'nin ailesi ve sevenleri katıldı.

ZİNCİRLİKUYA'YA DEFNEDİLDİ

Metin Keçeli'nin naaşı, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.